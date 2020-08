Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht; Zeugen gesucht

Nassau (ots)

Am Montag, dem 10.08.2020, zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr, kam es in Nassau, Koppelheck, Wendehammer in Höhe der 2. Einfahrt zur Fa. Emde zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Vermutlich beschädigte der Fahrer eines Sattelzuges oder eines Lkw mit Anhänger beim Wenden einen neben der Fahrbahn geparkten Mercedes Sprinter und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es werden sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Ems unter der Telefonnummer 02603-9700 erbeten.

