Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei: Willich - A 52 - Alkoholfahrt eines Lkw-Fahrers endet nach Unfallflucht in Gewahrsamszelle - Blutprobe - Führerschein beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 11. Juni, 21.56 Uhr

In der Zelle endete die Alkoholfahrt eines 46-jährigen Berufskraftfahrers nachdem er auf dem Gelände der Tank- und Raststätte Cloerbruch-Nord einen Unfall verursachte und flüchtete. In einer Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Mönchengladbach-Neuwerk verunfallte der Mann erneut. Ein Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus.

Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen beschädigte der 46-jährige Ukrainer beim Rangiervorgang mit seinem Sattelzug (40t) einen geparkten tschechischen Lkw nicht unerheblich und flüchtete auf die A 52 in Fahrtrichtung Roermond. Unter Ausnutzung der gesamten Fahrbahnbreite und stellenweise Schrittgeschwindigkeit fahrend, setzte der Beschuldigte seine Fahrt fort. Im Baustellenbereich der Anschlussstelle Mönchengladbach-Neuwerk geriet der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Eine Streife der Autobahnpolizei war sofort zur Stelle. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von über drei Promille an. Nach Entnahme einer Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheins wurde der Ukrainer ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig festgenommen.

