Polizei Düsseldorf

POL-D: Carlstadt - Unfall mit E-Scooter am Rathausufer - 45-Jähriger verletzt - Hinweis auf Alkohol - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Montag, 8. Juni 2020, 23.45 Uhr

Nach einem Unfall mit seinem gemieteten E-Scooter gestern Abend am Rheinufer musste ein 45-Jähriger Tourist aus Baden-Württemberg eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Noch am Unfallort ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholaufnahme bei dem Mann. Nach der Einlieferung in ein Krankenhaus wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Der Atemalkoholtest war zuvor deutlich positiv verlaufen.

Zur Unfallzeit war der Mann zusammen mit weiteren Personen aus der Altstadt kommend auf der Rheinuferpromenade in Richtung Medienenhafen unterwegs. In Höhe des Rathausufer stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich. Passanten leisteten Erste Hilfe. Die Polizei und Rettungskräfte wurden hinzugerufen und kümmerten sich weiter um den Verletzten.

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt.

