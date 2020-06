Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Unterbilk - Fünfjähriger Junge schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Montag, 8. Juni 2020, 14.56 Uhr

Noch unklar sind die genauen Umstände eines Verkehrsunfalls heute Nachmittag in Düsseldorf-Unterbilk. Bei dem Unfallgeschehen an der Lippestraße wurde ein fünfjähriger Junge nach ersten Angaben der Rettungskräfte schwer verletzt. Die Spezialisten des Düsseldorfer Unfallaufnahmeteams sind im Einsatz.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der Junge zur Unfallzeit mit mehreren Kindern zu Fuß im Bereich einer abschüssigen Grundstückszufahrt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Fünfjährige in der Zufahrt von dem Honda eines 64-jährigen Düsseldorfers erfasst. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Spezialisten des Düsseldorfer Verkehrsunfallaufnahmeteams sichern die Spuren vor Ort.

