POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei*** - Dinslaken - A 3 - Zwei Männer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an

Düsseldorf (ots)

Samstag, 6. Juni 2020, 0:23 Uhr

Schwerste Verletzungen trugen in der Nacht zu Samstag zwei Männer bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Dinslaken davon. Aus bislang unklarer Ursache waren sie mit ihrem Pkw gegen die Mittelschutzplanke geprallt und aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei waren die beiden Männer im Alter von 20 und 25 Jahren gegen 0:30 Uhr in einem Opel auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Circa 400 Meter vor der Anschlussstelle Dinslaken-Süd verlor der bislang nicht zweifelsfrei festgestellte Fahrer die Kontrolle über das Auto und der Opel prallte gegen die Mittelschutzplanke sowie die rechte Schutzplanke. Hierbei wurden beide Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert und zogen sich schwerste Verletzungen zu. Lebensgefahr war bei dem Jüngeren zeitweise nicht auszuschließen. Auf der Gegenfahrbahn wurde ein weiteres Auto durch Trümmerteile beschädigt. Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten blieb die Richtungsfahrbahn Köln bis 3.50 Uhr gesperrt. Im Krankenhaus wurde bei beiden Verletzten Alkoholkonsum festgestellt und entsprechende Blutproben wurden entnommen. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Autos gesessen hat.

