Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Gartenhauses

Mutterstadt (ots)

Am 04.11.2019, zwischen 15:15 Uhr und 16:20 Uhr, brannte ein hölzernes Gartenhaus auf einem Schrebergartengrundstück zwischen Mutterstadt und Ruchheim komplett ab. Die Freiwillige Feuerwehr Mutterstadt löschte den Brand. Wer hat am Nachmittag des 04.11.2019 im Bereich zwischen Mutterstadt und Ruchheim Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem brennenden Gartenhaus stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

