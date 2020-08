Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Brand eines Motorrollers nach Brandstiftung

Freiburg (ots)

Am 18.08.2020, gegen 01.30 Uhr, konnten Anwohner auf einem landwirtschaftlichen Feld hinter dem Wohngebiet "Breite" in Riegel einen brennenden Motorroller feststellen. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Riegel den Brand gelöscht hatte, konnte festgestellt werden, dass der Motorroller offensichtlich entwendet und anschließend in Brand gesetzt wurde.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell