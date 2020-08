Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht nach Fahrradunfall - Zeugen gesucht

Staufen/Heitersheim (ots)

Am 15.08.2020, gegen 10.00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Staufen-Wettelbrunn und Heitersheim ein Verkehrsunfall. Ein Fahrradfahrer war mit einem PKW zusammengestoßen, der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Der Fahrradfahrer fuhr auf dem entlang der Kreisstraße verlaufenden Radweg von Wettelbrunn kommend in Richtung Heitersheim. Etwa mittig der Strecke kam unvermittelt ein PKW von links aus einem landwirtschaftlichen Weg. Der Fahrradfahrer stieß mit seinem Vorderrad an die rechte Seite des PKW und kam in der Folge zu Fall. Der PKW habe zwar kurz seine Fahrt verlangsamt, habe dann aber die Unfallstelle verlassen.

Nach Angaben des Fahrradfahrers handelt es sich bei dem PKW um einen älteren, dunkelgrauen 3er BMW. Zum Kennzeichen ist bislang nichts bekannt. Unmittelbar nach dem Unfall seien dem Radfahrer zwei Personen zu Hilfe gekommen, welche als Zeugen des Unfalls in Betracht kommen, aber bislang nicht namentlich bekannt sind.

Zeugen des Unfalls sowie Personen, welche Angaben zu dem flüchtigen PKW oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel.-Nr. 07631/17880 zu melden.

