Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Fahrzeugbrand nach Brandstiftung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16.08.2020, gegen 3.15 Uhr, kam es in Riegel zum Brand es Pkw in der Römerstrasse.

Kurz zuvor hatte sich laut Zeugenaussagen eine Gruppe Jugendlicher an dem Pkw zuschaffen gemacht. Dieser sei nach einem lauten Knall in Flammen aufgegangen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Einer der Jugendlichen kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, 16-17 Jahre alt, schwarze Hose mit einem weissen Seitenstreifen.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den gesuchten Personen machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell