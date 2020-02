Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeikontrollen

Kaiserslautern (ots)

Vier Verwarnungen, weil Autofahrer nicht angeschnallt waren. Sieben Bußgeldverfahren, weil Pkw-Fahrer hinterm Steuer mit dem Handy hantierten. Eine Verwarnung, weil Fahrzeugladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Zwei Kontrollaufforderungen, weil technische Mängel an Autos festgestellt wurden. Das ist die Bilanz der einstündigen Verkehrskontrolle der Polizei am Dienstagvormittag in der Kohlenhofstraße am Elf-Freunde-Kreisel. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an. |erf

