Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung nach versuchtem Diebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine 38-jährige Frau lief am 16.08.2020 in Lenzkirch auf dem Fußweg zwischen Kurpark und Ursee-Klinik. Hierbei näherten sich zwei unbekannte jugendliche Männer von hinten an. Die beiden unbekannten Täter versuchten den Reißverschluss des Rucksacks der Geschädigten zu öffnen. Diese bemerkte es jedoch, drehte sich in Richtung der Täter um und stellte sie zur Rede. Daraufhin verpasste ihr einer der Täter einen Fußtritt. Anschließend flüchteten die Täter. Sie werden wie folgt beschrieben: ca. 17-18 Jahre alt, ca. 160 bis 165 cm groß, dunkler Teint, dunkle kurze Harre, seitlich rasiert.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651/9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell