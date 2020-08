Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Radfahrer - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 13-jähriger, alleinbeteiligter Radfahrer, befährt am 18.08.2020, gegen 11.20 Uhr, den Radweg der L 146 von Aha kommend in Richtung Schluchsee. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er alleinbeteiligt und überschlug sich infolgedessen. Der leicht verletzte Radfahrer wurde anschließend durch das DRK in die Helios-Klinik Titisee-Neustadt zur ambulanten Behandlung verbracht.

