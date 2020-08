Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten: Zwei Radfahrer kollidieren

Freiburg (ots)

Offensichtlich weil die Sicht kurzzeitig durch ein Schild behindert war, übersah ein 50-jähriger Radfahrer am Dienstag kurz vor 16 Uhr einen entgegenkommenden 71-jährigen Radfahrer. Beide waren auf dem Radweg an der Breisacher Straße unterwegs. Der 50-jährige kam allerdings über die Mitte des Radwegs hinaus, so dass sich die beiden Lenker touchierten. In der Folge stürzten die beiden Radfahrer, zogen sich glücklicherweise aber nur leichtere Verletzungen zu. Der Einsatz eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Fahrradhelme hatten beide getragen.

