Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Unfall beim Überholen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.08.20, gegen 13.35 Uhr, führ ein VW-Fahrer auf der L157 von Gurtweil in Richtung Witznau. Nach Angaben des Mannes soll er hier von einem anderen Autofahrer überholt worden sein. Aufgrund von Gegenverkehr musste der VW-Fahrer stark abbremsen und sein Fahrzeug nach rechts lenken. Hierbei geriet er gegen die Leitplanke und sein VW wurde durch das überholende Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Auch das Fahrzeug im Gegenverkehr soll zum Abbremsen gezwungen gewesen sein. Der Überholer setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Witznau fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Audi, möglicherweise A3/S3/RS3, gehandelt haben. Weiterhin wird die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges als Zeugin gesucht.

