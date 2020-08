Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Diebstahl von Tasche aus Cabrio - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die kurze Abwesenheit eines Autofahrers nutzte am Dienstag, 18.08.20, gegen 11 Uhr, ein Unbekannter, um aus einem Cabrio, mit geöffnetem Verdeck, eine Umhängetasche zu entwenden. Der Cabrio-Fahrer hatte seinen Wagen am Bahnhof in Schopfheim kurzzeitig verlassen. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass seine auf dem Beifahrersitz abgelegt Tasche fehlte. Während die Tasche in der Nähe wieder aufgefunden werden konnte, fehlte das Handy des Mannes. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht mögliche Zeugen.

