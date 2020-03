Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfall im Einkaufsmarkt

Freiburg (ots)

Mit zwei "Corona-Ignoranten" bekamen es am Samstagabend, 28.03.2020, ein Kunde und ein Angestellter eines Einkaufsmarktes in WT- Waldshut zu tun. Gegen 21:30 Uhr sprach der 60-jährige Kunde an der Kasse die beiden jüngeren Männer an und bat sie um etwas Abstand, da sie sehr dicht bei ihm standen und die entsprechende auf dem Boden angebrachte Linie unterschritten hatten. Die Männer wurden daraufhin beleidigend und echauffierten sich über die ihrer Meinung nach übertriebene Pandemieangst. Einer der Männer hauchte dann aus ca. einem Meter Entfernung in Richtung des Kunden. Die Männer wurden von einem Angestellten aufgefordert, den Markt zu verlassen. Da sie herumschrien, maßregeltete der 31 Jahre alte Angestellte sie und bekam von einem der Männer einen Faustschlag ins Gesicht, nachdem er zuvor noch beleidigt worden war. Obwohl gegenüber dem Angestellten angedroht, man würde warten, konnten die Tatverdächtigen von der angerückten Polizei nirgends mehr angetroffen werden. Die Polizei leitete Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise zur Identität der Männer liegen vor.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell