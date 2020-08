Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Nackter Mann sorgt für Polizeieinsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.08.20, gegen 23.00 Uhr, wurde der Polizei ein völlig unbekleideter Mann aus der Friedrichstraße gemeldet. Der Rettungsdienst und die Polizei konnten den Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, antreffen und einem Arzt vorführen. Er wurde in eine Fachklinik verbracht. In der Wohnung des Mannes wurde zudem festgestellt, dass eine Fensterbank verbrannt war. Möglicherweise hatte der Mann diese zuvor in Brand gesetzt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen.

