Polizei Aachen

POL-AC: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Aachen (ots)

Einer siebenköpfigen Personengruppe wurde am frühen Samstagmorgen (01.08.2020) der Zutritt zu einer Shisha-Bar in der Alexanderstraße verwehrt. Nach Ansicht des Inhabers hatten die Männer bereits zu viel Alkohol konsumiert. Es kam daraufhin zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei welcher auch mit Flaschen aufeinander eingeschlagen worden sein soll. Auch das Inventar der Bar wurde teilweise beschädigt. Sechs Tatverdächtige, im Alter zwischen 20 und 24 Jahren, konnten im Rahmen der Fahndung von der Polizei gestellt werden. Ein Arzt entnahm allen eine Blutprobe. Die Kripo ermittelt nun in mehreren Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. (am)

