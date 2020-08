Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Brandstiftungen und Einbruch in Kiosk

Aachen (ots)

Am Sonntagmorgen (02.08.2020) wurden der Aachener Polizei gleich fünf Brandstiftungen in kürzester Zeit gemeldet. Begonnen hatte die Einsatzserie für Polizei und Feuerwehr gegen 01.20 Uhr in der Weißenburger Straße. Dort hatten Anwohner brennenden Müll vor der Haustüre entdeckt. Kurz darauf wurde der Leitstelle - nur wenige Häuser entfernt - ein Brand in einem Keller gemeldet. Sofort wurde eine umfangreiche Fahndung eingeleitet. Weiter ging es mit zwei Bränden in der Düppelstraße: Gegen 02.08 Uhr ertönte der Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus. Auch dort brannten Gegenstände im Kellerflur. Im zweiten Fall wurde ein Karton vor einem Hauseingang entzündet. Die Feuerwehr hatte alle Brände schnell im Griff. Verletzt wurde niemand.

Gegen 02.30 Uhr ging ein Notruf aus der Joseph-von-Görres-Straße ein. Eine Zeugin hatte Personen beobachtet, die offensichtlich versucht hatten ein Feuer im Hausflur zu legen. Eine Streife konnte wenig später einen 16-Jährigen, auf den eine Personenbeschreibung der Zeugin zutraf, in der Joseph-von-Görres-Straße vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Gegenstände, die einem Einbruch in einen Kiosk auf der Jülicher Straße aus derselben Nacht zugeordnet werden konnten. Mehrere Strafverfahren, u.a. wegen schwerer Brandstiftung, Sachbeschädigung und Einbruchsdiebstahl wurden gegen den 16-Jährigen eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige, nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wieder entlassen. Die Ermittlungen, auch zu möglichen weiteren Tatverdächtigen, dauern derzeit noch an. (am)

