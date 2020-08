Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Aktenkoffer entrissen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.08.20, gegen 22 Uhr, parkte ein 39-jähriger Mann sein Auto im Hinterhof in der Hauptstraße und entnahm seinen Aktenkoffer. Mit diesem ging er zur Tür eines nahegelegenen Gebäudes, als er hinter sich zwei Personen wahrnahm. Als er sich umdrehte, soll ihm durch die maskierten Männer sogleich sein Aktenkoffer entrissen und er im Anschluss weggeschubst worden sein. Die beiden Männer flüchteten danach in unbekannte Richtung. Der Mann wurde nicht verletzt. In dem Aktenkoffer sollen sich keine Wertgegenstände oder Bargeld befunden haben. Einer der Männer soll etwa 180 cm groß und dick gewesen sein, er soll ein weißes T-Shirt getragen haben und mit einer Art Skimaske maskiert gewesen sein. Der zweite Mann wurde als etwa 165 cm groß und schlank beschrieben. Dieser soll ein graues T-Shirt getragen haben und ebenfalls eine Skimaske. Gesprochen wurde nicht. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0, sucht Zeugen, denen vor allem im Bereich der Hauptstraße, zwischen der Kirchstraße und Im Hammer, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell