Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Samstagabend, 18.45 Uhr, kam der Geschädigte Fahrzeugbesitzer aus einem Lebensmittelmarkt in der Berliner Straße zu seinem schwarzen BMW. Er wurde von einem Zeugen darauf hingewiesen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den geparkten BMW gefahren sei, kurz ausstieg und den Schaden betrachtete. Danach fuhr er in Richtung Wichernstraße weg. Der flüchtige Unfallverursacher fuhr ebenfalls einen BMW, allerdings mit Freiburger Kennzeichen. An dem Pkw des Geschädigten war ein Schaden von 1500 Euro entstanden. Der Zeuge entfernte sich. Er und wer sonst Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg, Telefon 0781/21-2200, in Verbindung zu setzen.

/amh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell