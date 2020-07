Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach/Hilpertsau - Mountainbiker schwerstverletzt

Gernsbach/Hilpertsau (ots)

Am Freitagmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhren zwei Biker den "Kunstweg" von Reichental kommend in Richtung Hilpertsau. Aufgrund eines Schlagloches kam einer der beiden ins "Straucheln" und nach rechts in Richtung Fahrbahnmitte ab. Hierbei kam es zur Berührung der Bikes. Daraufhin stürzte der andere und zog sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Karlsruhe verbracht.

