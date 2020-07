Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Pkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Kehl (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, befuhr der 63-jährige Fahrer eines Pkw Toyota die Hafenstraße in Fahrtrichtung Hafen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Im weiteren Verlauf drehte sich der Pkw und prallte gegen einen zweiten Baum. Durch den Aufprall zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Er wird im Klinikum Offenburg stationär behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit 14 Einsatzkräften vor Ort.

