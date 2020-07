Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schafe frei gelassen, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Weil Unbekannte zum wiederholten Male die Einzäunung einer Schafherde im Bereich südlich von Auenheim entfernt haben, wandte sich deren Schäfer am Freitag an die Beamten des Polizeireviers Kehl. Weil die Tiere nicht rund um die Uhr unter Aufsicht stehen würden, birgt deren Freilassung die mögliche Gefahr von Schäden an anderen Feldern oder sogar einer Unfallgefahr durch eine mögliche Kollision mit Fahrzeugen. Obwohl es bislang glücklicherweise zu keinen Schäden kam, werden Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben gebeten, sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl zu wenden.

/rs

