Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Altendiez - BtM-Fund bei Corona-Kontrollen -

Altendiez (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.05.2020) wurde das Ordnungsamt Diez bei einer Personenkontrolle an der Grillhütte Altendiez durch Kräfte der Polizeiinspektion unterstützt. Bei den Überprüfungen bzw. Durchsuchungen der drei jungen Männer aus der Verbandsgemeinde Diez wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln und dazugehörende Gegenstände aufgefunden. Die Sachen wurden als Beweismittel sichergestellt; entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/601-0

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell