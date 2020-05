Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höhn - Einbruch in Fachmarkt

Höhn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 07.05.20, kam es zu einem Einbruch in den DEFAMA Fachmarkt am Einkaufspark Höhn. Bislang unbekannte Täter haben die Eingangstür aufgebrochen und Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Montabaur unter 02602-92260.

