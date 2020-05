Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzaltar durch Feuer beschädigt

Montabaur-Heiligenroth (ots)

Am Samstag, gegen 14:50 Uhr, kam es zu einem Brand in der Kirche der Ortsgemeinde Heilgenroth. Dieser konnte zeitnah durch die Freiwillige Feuerwehr, die mit 28 Wehrleuten vor Ort war, gelöscht werden. Durch den Brand wurde der Seitenaltar der Kirche beschädigt, am Kirchengebäude selbst entstand glücklicherweise kein Schaden. Noch während der Aufnahme vor Ort meldeten sich die Eltern zweier 9-jähriger Kinder aus der Verbandsgemeinde Montabaur telefonisch bei der Polizei. Diese äußerten, dass ihre Kinder für das Feuer verantwortlich seien, dies hätten die Kinder soeben selbst ihren Eltern gebeichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell