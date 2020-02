Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beschädigte Transporter-Fahrer beim Fahrspurwechsel einen BMW? Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 20:20 Uhr, in der Bismarckstraße ereignete. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer befuhr die linke Geradeausspur in Richtung Möhlstraße. In Höhe des Quadrats L14 fuhr links neben ihm auf dem Linksabbiegerstreifen ein Transporter-Fahrer, der plötzlich beschleunigte und auf die Spur des BMW-Fahrers wechselte. Dabei soll der Transporter mit dem PKW des 28-Jährigen kollidiert sein, sodass am BMW Sachschaden entstand. Der unbekannte Fahrer des Transporters soll nach der Kollision kurz abgebremst, dann aber seine Fahrt in Richtung Möhlstraße fortgesetzt haben. Der BMW-Fahrer erstattete im Anschluss wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Anzeige bei der Polizei. Als diese die Halteranschrift des Flüchtigen aufsuchten, konnten an dem Fahrzeug keine passenden Unfallschäden festgestellt werden.

Nur wenige Stunden später erschien der BMW-Fahrer dann erneut bei der Polizei und gab an, dass er vor dem Unfall, in der Zeit von 19:20 Uhr und 20:10 Uhr, zwischen den Quadraten N1 und M2 parkte und dort ein dunkelblauer Audi mit frischen Unfallschäden stand. Der besagte Audi befand sich bei einer anschließenden Überprüfung jedoch nicht mehr an der Örtlichkeit. Die Ermittlungen dauern an.

Da bislang unklar ist, ob die Schäden von dem Transporter oder dem Audi verursacht worden sind, sucht die Polizei Personen, die zumindest einen der Unfälle beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

