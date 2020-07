Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - Aufgefahren und verletzt

Rastatt (ots)

Offenbar aus Unachtsamkeit einer Toyota-Fahrerin, kam es am Donnerstagnachmittag auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und rund 10.000 Euro Sachschaden. Gegen 14:50 Uhr war die 32-Jahre alte Autofahrerin in Richtung Süden unterwegs, als sie auf den VW Caddy eines Vorrausfahrenden auffuhr. Der VW des gleichaltrigen Fahrzeuglenkers wurde daraufhin nach links weggeschoben und die Toyota-Lenkerin fuhr nun auch auf eine Sattelzug auf, der zuvor vor dem VW war. Durch den Unfall verletzte sich die mutmaßliche Verursacherin leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 19-Jährige, die als Mitfahrerin im VW saß, wurde ebenfalls leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Toyota und der VW mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell