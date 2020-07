Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ausgerastet

Rastatt (ots)

Nachdem am Donnerstagnachmittag ein Mann im Bürgerbüro in der Herrenstraße vollkommen die Fassung verloren hat, stehen ihm nun mehrere Strafanzeigen ins Haus. Der 21-Jährige, der bereits am Mittwoch dort negativ aufgefallen war und daraufhin einen polizeilichen Platzverweis erhielt, war gegen 13:25 Uhr in die Räumlichkeiten des Amtes gekommen. Erneut trat er aggressiv auf, beschädigte einen Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich mit einem Faustschlag und bedrohte eine Mitarbeiterin des Hauses. Nach Androhung der Ingewahrsamnahme verließ der Mann die Örtlichkeit und sieht nun Strafanzeigen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung entgegen.

