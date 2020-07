Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand einer Gartenhütte

Lahr (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, geriet in der Eisenbahnstraße aus bislang unbekanntem Grund eine Gartenhütte mit Holzlager und angrenzendem Hühnerstall in Brand. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der engen Bebauung wurden die angrenzenden Wohnhäuser vorsorglich evakuiert. Nach Löschen des Brandes konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0781/212820 entgegengenommen.

