POL-OG: Baden-Baden, Oos - Spielautomaten im Visier

Baden-Baden (ots)

Noch unbekannte Langfinger hatten es in der Nacht auf Dienstag auf zwei in einer Gaststätte in der Ortenaustraße installierte Spielautomaten abgesehen. Die ungebetenen Gäste verschafften sich zwischen kurz nach Mitternacht und 4.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Lokal und hantierten anschließend mit schwerem Werkzeug an den Automaten. Nachdem es ihnen gelungen war, die Geldkassetten zu entnehmen, ergriffen sie die Flucht. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

