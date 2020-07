Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrer schwer verletzt

Offenburg (ots)

Am Freitagabend, um 17:55 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Radfahrer die Kreuzung Wilhelmstraße/Weingartenstraße. Hierbei passierte er die Kreuzung ordnungsgemäß in Richtung Grabenallee. Die Ampel zeigte für ihn Grün. Gleichzeitig befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Grabenallee. Er bog verbotenerweise links in die Wilhelmstraße ab. Hierbei übersah er den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Dieser wurde mit schweren Verletzungen in das Ortenauklinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

