Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Betrunkener Spaziergänger bremst S-Bahn aus

Weißkirchen/Steinbach/Oberursel (ots)

Ein offenbar betrunkener noch unbekannter Spaziergänger hat am Sonntagmorgen im Bereich des Bahnhofes Weißkirchen/Steinbach eine S-Bahn der Linie 5 zu einer Notbremsung gezwungen und dadurch für Verspätungen im S-Bahnverkehr gesorgt. Der Lokführer der S-Bahn hatten gegen 6.30 Uhr kurz hinter Weißkirchen/Steinbach im Gleis eine männliche Person erkannt, die mit erheblicher Schlagseite Richtung Frankfurt am Main lief. Als der Lokführer eine Notbremsung einleitete und der Mann durch das laute Bremsgeräusch aufgeschreckt wurde, sprang er aus dem Gleisbereich und flüchtete. Eine Streife der Bundespolizei suchte wenig später den Streckenbereich ab, konnte den Mann jedoch nicht mehr feststellen. Erst als feststand, dass die Person sich nicht mehr im Gefahrenbereich aufhielt, konnten die S-Bahnen den Bereich gegen 7 Uhr wieder befahren. Trotz der kurzen Beeinträchtigung kam es bei fünf S-Bahnverbindungen zu Verspätungen. Gegen den noch unbekannten Spaziergänger hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

