POL-LB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Grafenau-Döffingen

Am Samstag wurde im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Dätzinger Straße 51 ein Mercedes-Benz Kombi beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Rufnummer 07031/697-0 zu melden.

