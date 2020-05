Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf, Kreis Böblingen: Randalierer hinterlassen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag trieben bisher unbekannte Randalierer in der Schillerstraße in Altdorf ihr Unwesen. Hierbei warfen sie mehrere Gegenstände um und beschädigten diese. Ein Anwohner musste dies am Samstagmorgen feststellen, woraufhin er folgerichtig die Polizei informierte.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde die Ordnung in der Straße wiederhergestellt, eine abschließende Beurteilung des entstandenen Sachschadens steht noch aus. Das Polizeirevier Böblingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell