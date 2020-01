FW-D: Arbeitsreicher Vormittag für die Feuerwehr Düsseldorf - Feuerwehr beseitigt insgesamt acht Ölspuren im Stadtgebiet

Feuerwehr Düsseldorf

Bis in den frühen Nachmittag beschäftigte die Feuerwehr Düsseldorf mehrere Ölspuren im Stadtgebiet. Insgesamt wurde die Feuerwehr Düsseldorf bis 15 Uhr zu acht ölbedingten Einsätzen alarmiert. Die Feuerwehr Düsseldorf beseitigte die Verunreinigungen indem sie die Verschmutzungen mittels Ölbindemittel abgestreut und aufgenommen hat. An insgesamt drei Einsatzstellen kam es zu einer größeren Verunreinigung. Gegen 10.40 Uhr informierten Passanten die Feuerwehr Leitstelle über eine längere Ölspur auf der Bonner Straße. Als die ersten Einsatzkräfte bereits vier Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintrafen, konnten diese eine weitläufige Ölspur erkennen, die sich von der Bonner Straße Ecke Paul-Thomas-Straße bis in den Stadtteil Wersten hinzog. Über die Leitstelle ließ der Einsatzleiter weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung alarmieren. Die weitere Erkundung ergab eine gut vier Kilometer lange Ölspur, die sich bis zur Kölner Landstraße in Höhe Opladener Straße zog. Die insgesamt 18 Einsatzkräfte der Wachen Werstener Feld, Frankfurter Straße, Gräulinger Straße, Behrenstraße und Posener Straße waren insgesamt gut drei Stunden im Einsatz. Kurz nach Einsatzende wurde der Feuerwehr Düsseldorf eine erneute Ölspur, diesmal auf der Itterstraße angezeigt. Dort wurde auf der gesamten Strecke zwischen Münchner Straße und Bonner Straße Verunreinigung durch Öl entdeckt. Hier wurden durch die Einsatzkräfte der Wachen Werstener Feld, Posener Straße und der Freiwilligen Feuerwehr Himmelgeist/Itter auf rund 800 Meter die Verunreinigung entfernt. Für die Beseitigung der Ölspur benötigten die rund 20 Einsatzkräfte rund 90 Minuten. Noch während der Einsatz in Holthausen lief, meldeten besorgte Bürger der Feuerwehr eine gut 200 Meter lange Ölspur in Stadtteil Bilk. Dort streute die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeuges der Wache Hüttenstraße die Verunreinigung mit Ölbindemittel ab. Die beiden Feuerwehrleute konnten nach gut 45 Minuten zu ihrer Wache zurückkehren.

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde durch Mitarbeiter des Umweltamtes und des Amts für Verkehrsmanagement bei der Beseitigung der Ölspuren unterstützt.

