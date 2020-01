Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussmeldung: Feuer in Gewerbeobjekt in Heerdt - Feuerwehreinsatz nach 20 Stunden beendet

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16. Januar 2020, 23.30 Uhr, Heerdter Lohweg, Heerdt

Nach einem Großbrand in einem Gewerbepark am späten Donnerstagabend hat die Feuerwehr Düsseldorf bis Freitagabend in Zusammenarbeit mit einem Abrissunternehmen zeitintensive Nachlöscharbeiten durchgeführt und gegen 20.20 Uhr letztmalig die Brandstelle kontrolliert. Da aufgrund der eingeschränkten Standsicherheit des Gebäudes die Löschmaßnahmen seit dem frühen Freitagmorgen nur von außen durchgeführt werden konnten, unterstütze seit dem Mittag ein Abrissunternehmen die Nachlöscharbeiten. Teile des Gebäudes wurden abgetragen, damit die Feuerwehrleute gefahrlos die letzten Glutnester ablöschen konnten. So war der Brand gegen 18 Uhr vollständig gelöscht. Bei einer geplanten Brandnachschau um 20 Uhr waren keine Glutnester mehr festzustellen, sodass der Einsatz der Feuerwehr Düsseldorf nach 20 Stunden beendet war.

Der Gesundheitszustand der beiden Feuerwehrmänner, die in der Nacht bei dem Einsatz verletzt wurden, ist weiterhin unverändert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf

Pressesprecher

Christopher Schuster

Telefon: 0211.8920180

E-Mail: christopher.schuster@duesseldorf.de

http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell