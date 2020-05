Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Sachbeschädigung an Kunstwerk

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 01:30 Uhr, wurde ein 54-jähriger Mann aus Münster auf frischer Tat erwischt, als er versuchte ein Stück von einem Kunstwerk abzusägen. Beschädigt wurde eine Skulptur (auf dem Kopf stehende Lokomotive) Am Theater Marl. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 54-Jährige aus Münster bereits in der Woche davor ein Stück der Skulptur entwendet.

