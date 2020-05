Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorrad stößt mit Auto zusammen

Recklinghausen (ots)

Am Flaesheimer Damm stieß am Sonntag um 14.10 h das Motorrad eines 66-jährigen Marlers mit dem Auto einer 20-Jährigen aus Breckerfeld zusammen. Die 20-Jährige wollte in die Westruper Heide abbiegen und bremste. Der Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Seine Sozia, eine 64-jährige Marlerin, blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

