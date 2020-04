Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Mercedes C220 an der Eichenstraße. An der Windschutzscheibe war ein Zettel mit einer E-Mailadresse angebracht. Dies reicht regelmäßig nicht aus, um seinen gesetzlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Weitere Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Auto entstand 2.000 Sachschaden.

Recklinghausen

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Citroen C3 an der Bergknappenstraße. Das Auto wurde an der linken Seite beschädigt. Der Sachschaden beträgt geschätzt 5.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

