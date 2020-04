Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Unbekannte haben an der Johannesstraße in der Nacht zu Mittwoch die Tür einer Kindertagesstätte aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und entkamen unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Herten:

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in ein Haus am Beckmannskamp eingebrochen. Sie drangen durch ein Kellerfenster ein und durchsuchten einige Zimmer während die Bewohner in anderen Räumen schliefen. Die Eindringlinge entkamen mit Bargeld und Geldbörsen.

Recklinghausen:

Aus einem geparkten BMW haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag an der Merveldtstraße die elektronischen Systeme ausgebaut und mitgenommen. Vorher hatten sie die Tür aufgebrochen und sich dadurch Zugang verschafft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell