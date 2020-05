Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 22.05. - 24.05.2020

Wilhelmshaven (ots)

Pressemitteilung - PSt Schortens -

Straftat: Versuchter Einbruch aus Pkw / Sachbeschädigung

Tatzeit: Mittwoch, 20.05.2020, 17.50 Uhr bis Freitag, 22.05.2020, 14.00 Uhr

Tatort: 26419 Schortens, Bohlswarfer Weg, Pendler-Parkplatz am Zubringer B 210

Erneut wurde in der Zeit vom 20.05.2020 bis 22.05.2020 bei einem im Bohlswarfer Weg auf dem Pendler-Parkplatz abgestellten Pkw Toyota eine Seitenscheibe eingeschlagen. Gegenstände wurden diesmal aus dem Fahrzeug nicht entwendet.

Derzeit ist nicht bekannt, ob es dem Täter lediglich um Vandalismus ging oder in der Absicht eines Diebstahls handelte. Der Fahrzeug-Eigentümer hatte vorsorglich alle Gegenstände entnommen, nachdem der Pkw am vergangenen Wochenende schon einmal angegangen worden war.

Mögliche Zeugen dieser neuen Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 /918790 in Verbindung zu setzten.

Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 16.05. 2020, 12:00 Uhr - Samstag, 23.05.2020, 10:00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter zum wiederholten Male in der Menkestraße in Schortens, die Schaufensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäftes. Diesmal war ein Textilwarengeschäft betroffen. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Unbekannte Täter entfernten mehrere Absperrbaken von einer Baustelle, gegenüber der Helene-Wessel-Straße in Schortens, und stellten diese im Anschluss auf die gesamte Fahrbahnbreite der Verbindungsstraße, An der Bundesstraße, von Jever nach Schortens. Zwei Pkw-Fahrer erkannten das Hindernis noch rechtzeitig und konnten abbremsen, sodass es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 zu melden.

