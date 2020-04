Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Neuenburg (ots)

Am Montag, dem 27.04.2020 um 12:30 Uhr kam es im Bismarckweg, zwischen Steinenstadt und Neuenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Der 31jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Bismarckweg in Richtung Steinenstadt und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt setzte der 61jährige Motorradfahrer zum Überholvorgang an und kollidierte hierbei mit der abbiegenden Autofahrerin.

Der 61jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können.

Insbesondere wird ein Fahrradfahrer als wichtiger Zeuge gesucht, der nach dem Unfall Kontakt mit den Unfallbeteiligten hatte.

