Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Gartenhütte und Schopf brennen

Freiburg (ots)

Eine Gartenhütte und ein Schopf sind am Montagmittag, 27.04.2020, in Laufenburg durch ein Feuer beschädigt worden. Gegen 14:20 Uhr war der Brand in der Matthias-Zoller-Straße der Leitstelle gemeldet worden, welche die Feuerwehr Laufenburg alarmierte. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es hatte aber bereits von einer Gartenhütte auf einen angrenzenden Schopf übergegriffen. Der Sachschaden dürfte bei rund 1000 Euro liegen. Die Brandursache ist unbekannt, die Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell