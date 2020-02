Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, wurde ein Kleinkraftrad in der Arnulfstraße einer Kontrolle unterzogen, nachdem festgestellt worden war, dass dieses schneller als 25 Km/h fährt. Der 60jährige Fahrer gab an, dass das Mofa 35 Km/h erreichen würde und er keinen Führerschein habe. Eine Kontrolle auf dem Rollenprüfstand ergab eine Höchstgeschwindigkeit von 38 Km/h, womit ein Verstoß gegen die Führerscheinpflicht vorliegt. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell