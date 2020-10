Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Zwiebellook Kleidung entwendet

Gronau (ots)

Ein Dieb hat mehrere Oberbekleidungsstücke mit in eine Kabine eines Bekleidungsgeschäftes an der Neustraße genommen. Lediglich ein Teil hing er nach der "Anprobe" zurück. Ohne zu bezahlen ging der Täter gegen 16.00 Uhr aus dem Geschäft und entfernte sich auf einem Fahrrad in Richtung des ehemaligen LaGa-Geländes Zeugen beschrieben den Unbekannten wie folgt: Circa 45 - 50 Jahre alt, circa 175 - 180 cm groß, schlanke Figur. Der Mann hatte dunkle, zur Seite gekämmte Haare. Er trug eine dunkle Jacke, ein rot-weiß kariertes Hemd und eine Jeanshose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

