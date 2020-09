Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall zwischen Pedelec und Hund

Karlsruhe (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 52-jährigen Pedelecfahrer und einem Hund kam es am Montagmorgen in Karlsruhe. Der Zweiradfahrer stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Der Hund blieb unverletzt.

Um 08.00 Uhr befuhr der Radfahrer den verlängerten Albhäusleweg in Richtung Knielingen. Ihm entgegen liefen eine 54-jährige Spaziergängerin und ihr Hund. Der nicht angeleinte Vierbeiner rannte unvermittelt vor den Pedelecfahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und zu Boden stürzte. Neben den leichten Verletzungen des Radfahrers entstand Sachschaden am Pedelec in Höhe von rund 350 Euro. Der Hund kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

