Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebe dringen in Fakultät ein

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagfrüh aus einer Fakultät in der Engelbert-Arnold-Straße Bargeld aus einer Geldkassette entwendet.

Vermutlich über ein Kellerfenster stiegen die Langfinger in das Gebäude ein. Hier öffneten sie gewaltsam nahezu alle Schränke sowie Schubladen und nahmen das aufgefundene Bargeld in bislang unbekannter Höhe an sich. In der Nähe des Ausgangs stellten sie einen Eimer mit Werkzeug zum Abtransport bereit. Ob die Diebe bei ihrer Tatausführung hierbei gestört wurden, kann nicht genau gesagt werden, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 6663 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

