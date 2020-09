Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter auf bislang unklare Art und Weise Zutritt in eine Wohnung in der Wormser Straße in Karlsruhe. Die Diebe durchwühlten diverse Taschen und entwendeten schließlich ein Musikinstrument im Wert von mehreren hundert Euro. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, unter der Nummer 0721/666-3611, in Verbindung zu setzen.

